В Совфеде отреагировали на планы Украины депортировать из Крыма россиян

Планы украинских политиков по депортации из Крыма 500 тысяч россиян, которые переехали на полуостров после его воссоединения с Россией в 2014 году, поражают своей обращенностью «в далекое несбыточное будущее». Так на них отреагировал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

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«Сколько раз в своих мечтах они уже зачищали Донбасс! Присоединяли к Украине Кубань. Вступали в ЕС. И вот теперь готовят план выдворения русских из Крыма», — констатировал он.

При этом член Совета Федерации заметил, что вопрос, каким образом вернуть «уплывший от них Крым», украинские политики «предусмотрительно оставляют в стороне».

О желании официального Киева депортировать 500 тысяч россиян, поселившихся в Крыму после 2014 года, заявил вице-премьер Украины Алексей Резников. Он уточнил, что приступить к реализации этой задумки власти бывшей советской республики смогут лишь в том случае, если вернут себе полуостров.