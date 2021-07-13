Зеленский остался доволен встречей с Меркель в Берлине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что остался доволен прошедшей 12 июля в Берлине встречей с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Его выступление доступно на YouTube-канале форума «Украина 30».

По словам политика, одними из главным тем для обсуждения на переговорах стали вопросы безопасности, в частности, строительство российского газопровода «Северный поток-2», переговоры в Нормандском формате и урегулирование ситуации в Донбассе. «Она была неожиданно долгой, действительно более четырех часов», — отозвался Зеленский о встрече.

Он добавил, что смог подробно обсудить с Меркель тет-а-тет несколько других важных для Украины вопросов еще в первой части переговоров, заявленную повестку встречи стороны обсудили уже после перерыва.

Перед поездкой в Берлин Зеленский пообещал приложить все усилия, чтобы добиться отмены строительства газопровода «Северный поток-2» «пока не пойдет газ, и даже после этого». После переговоров Меркель объявила, что Германия продолжит поддерживать Украину, но сворачивать проект никак не намерена.