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Раскрыты планы Германии по транзиту газа после запуска «Северного потока-2»

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Фото: Stefanie Loos / Reuters
Германия решила сохранить транзит газа через Украину после запуска «Северного потока-2»

Германия намерена поддерживать Украину в вопросе сохранения транзита газа через страну после запуска газопровода «Северный поток-2», заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Ее слова приводит РИА Новости.

«Мы обещали это Украине и будем придерживаться этого. Я забочусь о том, чтобы придерживаться своих обещаний, и думаю, это относится и к каждому следующему немецкому канцлеру», — подтвердила она намерения ФРГ.

Меркель подчеркнула, что для Германии это стало ясно и России известно, что транзит газа через Украину для Берлина является частью всего пакета источников импорта газа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил Меркель о необходимости обсуждать строительство газопровода «Северный поток-2» в «нормандском формате». По мнению главы украинского государства, запуск трубопровода несет угрозу энергетической безопасности страны, поэтому требуются диалог и гарантии стран Европейского союза (ЕС), ФРГ и Франции.

Строительство не раз откладывали из-за американских санкций, однако в конце мая Вашингтон отказался от санкций против оператора газопровода Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. При этом Соединенные Штаты ввели ограничительные меры против российских организаций и судов, участвующих в проекте.

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