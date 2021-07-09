Байден и Меркель обсудят «Северный поток-2»

Президент США Джо Байден на следующей неделе в ходе встречи в Вашингтоне обсудит с канцлером Германии Ангелой Меркель газопровод «Северный поток-2». Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает РИА Новости.

«Это, безусловно, будет частью обсуждения», — сказала она, отметив, что Байден по-прежнему считает газопровод «плохой сделкой». При этом Псаки отказалась прогнозировать, каким окажется исход предстоящей встречи.

Президент США Джо Байден встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель 15 июля. Американский лидер примет немецкого политика в Белом доме. Они обсудят пандемию COVID-19 и борьбу с ее последствиями, климатические проблемы, экономику и международную безопасность.

О том, что Меркель лично поедет в Вашингтон, ранее писала газета Handelsblatt. Переговоры политиков коснутся широкого круга тем, но главной из них станет строительство газопровода «Северный поток-2». Это будет первый визит канцлера после избрания американского лидера.

Строительство не раз откладывали из-за американских санкций, однако в конце мая Вашингтон отказался от санкций против оператора газопровода Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. При этом Соединенные Штаты ввели ограничительные меры против российских организаций и судов, участвующих в проекте.