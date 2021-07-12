Оператор «Северного потока-2» обвинил США в нарушении договоренностей

Глава Nord Stream 2 AG — компании-оператора «Северного потока-2» Маттиас Варниг обвинил США в нарушении договоренностей по строительству газопровода. Он рассказал об этом в интервью немецкой газете Handelsblatt.

По его словам, для принятия проекта США требуют уступок.

В качестве примера глава Nord Stream 2 AG привел позицию Германии, настаивавшей на защите транзита газа через Украину после завершения строительства. В 2019 году Москва и Киев подписали соглашение, гарантировавшее транзит 40 миллиардов кубометров природного газа ежегодно до конца 2024 года.

«Русских за это не поблагодарили. Русские внесли авансовые платежи — и, хотя соглашение о транзите было заключено, США впоследствии принудили приостановить работы на трубопроводе своими санкциями», — пояснил Варниг, добавив, что это подорвало доверие со стороны России. Также он заявил о риске введения новых санкций США против газопровода.

Завершение работ над газопроводом «Северный поток-2», по словам Варнига, запланировано на конец августа 2021 года.

Ранее представитель германского Христианско-демократического союза (ХДС) по вопросам внешней политики Родерих Кизеветтер предупредил соратников по партии федерального канцлера Ангелы Меркель о том, что российский газопровод «Северный поток-2» несет угрозу для Украины.

9 июля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден на следующей неделе в ходе встречи в Вашингтоне обсудит с канцлером Германии Ангелой Меркель газопровод «Северный поток-2». Она отказалась прогнозировать, каким окажется исход предстоящей встречи.