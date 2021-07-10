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Партию Меркель предупредили об угрозе «Северного потока-2»

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Фото: Дмитрий Лельчук / РИА

Представитель германского Христианско-демократического союза (ХДС) по вопросам внешней политики Родерих Кизеветтер предупредил соратников по партии федерального канцлера Ангелы Меркель о том, что российский газопровод «Северный поток-2» несет угрозу для Украины. Содержание его статьи, предназначенной для внутрипартийного пользования, пересказал Spiegel.

«"Cеверный поток-2" — в первую очередь геополитический проект, с помощью которого Россия хочет исключить Украину из европейского газового транзита», — подчеркивает в тексте политик.

Кизеветтер призвал партийцев более критично отнестись к проекту. Он признал, что строительство газопровода уже вряд ли остановится, но его использование он предложил увязать с энергобезопасностью восточноевропейских стран и потребовать от России гарантий сохранения транзита через украинскую территорию.

Ранее в тот же день в Германии предлагали способ разрешить конфликт интересов: авторы Spiegel предположили, что уладить спорную ситуацию поможет предоставление Украине компенсации, если она перестанет быть транзитером газа.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден на следующей неделе в ходе встречи в Вашингтоне обсудит с канцлером Германии Ангелой Меркель газопровод «Северный поток-2». Она отказалась прогнозировать, каким окажется исход предстоящей встречи.

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