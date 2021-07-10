В Германии назвали способы урегулирования спора по «Северному потоку-2»

Немецкий журнал Der Spigel назвал способы урегулирования разногласий между Германией и США по газопроводу «Северный поток-2». Отмечается, что уладить спорную ситуацию поможет предоставление Украине компенсации, если она перестанет быть транзитером газа.

«Одним из выходов может быть предложение Украине компенсации за то, что она теряет значение как транзитная страна для российского газа. Еще говорят о возможном обещании с германской стороны вложить миллиарды в ремонт абсолютно изношенной газотранспортной сети Украины», — пишет издание.

Кроме того, Берлин может предложить Киеву «сотрудничество в производстве водорода», это вариант также обсуждается.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден на следующей неделе в ходе встречи в Вашингтоне обсудит с канцлером Германии Ангелой Меркель газопровод «Северный поток-2». Она отказалась прогнозировать, каким окажется исход предстоящей встречи.

