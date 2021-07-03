В Госдепе заблокировали назначение кандидатов из-за «Северного потока-2»

Сенатор от штата Техас Тед Круз заблокировал назначение 13 ключевых кандидатов на должности в Госдепартаменте США из-за «Северного потока-2». Об этом сообщает NBC News со ссылкой на четыре источника.

Политик-республиканец мешает назначениям, так как хочет, чтобы администрация президента Джо Байдена усилила санкционное давление на проект строительства газопровода. Круз не поддерживает решение не вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором российского трубопровода. При этом большинство кандидатов, которых блокирует сенатор Техаса, не будут связаны с газопроводом.

«Северный поток-2», который должен пройти в обход Украины, столкнулся с критикой со стороны Соединенных Штатов, которые утверждают, что он увеличит зависимость Европы от российского топлива. В 2019 году Вашингтон ввел санкции, которые замедлили реализацию проекта. «Северный поток-2» должен в два раза увеличить мощности «Северного потока-1» до 110 миллиардов кубометров, что превышает общий экспорт российского газа в Европу за полугодие.

Первая нитка газопровода уже завершена, эксплуатация должна начаться в этом году.