«Газпром» придумал способ ускорить запуск «Северного потока-2»

Отказ «Газпрома» от бронирования дополнительных мощностей на Украине для поставок газа в Европу стал способом подчеркнуть, что компания ожидает начала эксплуатации «Северного потока-2», пишет Reuters со ссылкой на мнения аналитиков.

Директор консалтинговой компании Inspired Energy Ник Кэмпбелл полагает, что «Газпром» хочет ускорить реализацию проекта. «Пока что этим летом "Газпром" не приобретал дополнительных мощностей на ежемесячных аукционах [на Украине], так что можно предполагать, что это стратегия, которая подталкивает к завершению работ на "Северном потоке-2"», — сказал он.

Глава украинского оператора газопроводов Сергей Макогон также считает, что с отказом от наращивания транзита «Кремль посылает ясный сигнал» — роста поставок не будет без эксплуатации «Северного потока-2».

«Думаю, «Газпром» очень последователен в своей игре этим летом. Отправляй по контракту. Больше газа не давай. Реализуй "Северный поток-2", радуйся высоким ценам. Полная победа», — заметил один из представителей газовой отрасли.

В Европе уже критиковали нежелание «Газпрома» увеличить поставки газа. Экспорт в континентальную Европу в 2021 году упал примерно на одну пятую, несмотря на резкий рост спроса.

На фоне отказа России от дополнительных поставок в Европу и общего дефицита запасов стоимость газа там бьет рекорды. В этом году цены выросли почти на 90 процентов после долгой и холодной зимы, которая заставила израсходовать имеющиеся запасы.

«Северный поток-2», который должен пройти в обход Украины, столкнулся с критикой со стороны Соединенных Штатов, которые утверждают, что он увеличит зависимость Европы от российского топлива. В 2019 году Вашингтон ввел санкции, которые замедлили реализацию проекта. «Северный поток-2» должен в два раза увеличить мощности «Северного потока-1» до 110 миллиардов кубометров, что превышает общий экспорт российского газа в Европу за полугодие. Первая нитка газопровода уже завершена, эксплуатация должна начаться в этом году.