Трамп раскрыл свою роль в борьбе с «Северным потоком-2»

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что он смог серьезно затруднить строительство газопровода «Северный поток-2», а действующая вашингтонская администрация во главе с демократом Джо Байденом не препятствует реализации проекта. Слова экс-лидера страны в ходе митинга раскрывает ТАСС.

«Байден отменил американский трубопровод Keystone XL. Можете ли вы в это поверить? И он одобрил российский трубопровод в Европу», — сказал Трамп.

Бывший глава государства также рассказал, что некоторые обвиняли его в недостаточной жесткости по отношению к России. «Трубопровод был самым главным источником доходов для России. И я остановил его [строительство]. А этот парень немедленно дал ему зеленый свет», — отметил он.

При этом Трамп напомнил, что у него были и есть очень, очень хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.

В июне Трамп заявил, что он остановил строительство газопровода «Северный поток-2», а Байден его разрешил. По его словам, глава Белого дома доведет экономику Соединенных Штатов до разваленного состояния. Трамп также добавил, что Германия платит России миллиарды долларов за трубопровод, а Вашингтон защищает Берлин от Москвы.

«Северный поток-2», который должен пройти в обход Украины, столкнулся с критикой со стороны Соединенных Штатов, которые утверждают, что он увеличит зависимость Европы от российского топлива. В 2019 году Вашингтон ввел санкции, которые замедлили реализацию проекта. «Северный поток-2» должен в два раза увеличить мощности «Северного потока-1» до 110 миллиардов кубометров, что превышает общий экспорт российского газа в Европу за полугодие.