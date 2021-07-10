На Украине испугались новых «Северных потоков» от России. Сейчас в Киеве все еще верят в возможность остановить строительство газопровода. Об этом в интервью изданию «Телеграф» сказал заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква.

По его словам, «Северный поток-2» может быть остановлен на любом этапе. «Так, как он был приостановлен еще в 2019 году. Мы будем настаивать на разговоре с нашими партнерами, что "Северный поток-2" - это угроза не только Украине, не только странам Восточной Европы, а это угроза тем странам, которые могут получить зависимость от российского газа и получить инструмент шантажа, которым станет этот проект», — заключил он.

Еще Жовква добавил, что проект не имеет ничего общего с экономикой, но содержит важную геополитическую составляющую. «Надо воспринимать это серьезнее, так как не исключено, что за этим проектом проследуют новые проекты», — подытожил он.

Ранее в июле премьер-министр Украины Денис Шмыгаль усомнился в достройке газопровода «Северный поток-2». «Слухи о том, что "Северный поток-2" завершен, или будет завершен, они, на самом деле, сегодня беспочвенны», — уверен он.

Изначально запуск «Северного потока-2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его пришлось откладывать несколько раз. В июне президент России Владимир Путин заявил, что завершение второй ветки трубопровода произойдет через полтора-два месяца.