Глава Nord Stream 2 AG рассказал о нарушивших интересы Украины санкциях США

Глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг рассказал о санкциях США в отношении подрядчиков строительства газопровода «Северный поток-2», нарушивших интересы Украины. Он заявил об этом в интервью немецкой газете Handelsblatt.

По его словам, введенные в декабре 2019 года санкции приостановили стройку, из-за чего была нарушена пакетная договоренность о продолжении транспортировки газа через Украину.

Варниг напомнил, что уже продолжительное количество времени федеральное правительство активно отстаивает интересы Украины. «США санкциями принудили приостановить работы на трубопроводе. Это показало, насколько непредсказуемой может быть американская политика», — пояснил он.

Ранее Варнинг заявил, что завершение работ над газопроводом «Северный поток-2» запланировано на конец августа 2021 года.

Перед этим представитель германского Христианско-демократического союза (ХДС) по вопросам внешней политики Родерих Кизеветтер предупредил соратников по партии федерального канцлера Ангелы Меркель о том, что российский газопровод «Северный поток-2» несет угрозу для Украины.

9 июля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден на следующей неделе в ходе встречи в Вашингтоне обсудит с канцлером Германии Ангелой Меркель газопровод «Северный поток-2». Она отказалась прогнозировать, каким окажется исход предстоящей встречи.