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В Германии призвали к выходу из ЕС и союзу с Россией

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Тино Хупалла
Тино Хупалла
Фото: KAI PFAFFENBACH / Reuters

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла в интервью изданию Die Welt призвал к выходу из Евросоюза (ЕС), созданию «нового европейского пространства», частью которого должна стать Россия.

«Из нынешнего ЕС, который попросту не может быть реформирован, Германии необходимо выйти», — заявил Хрупалла. По его мнению, на национальную идентичность и культуру германского народа повлияла «психологическая война союзников, в особенности, американцев», которая началась после Второй мировой войны.

В качестве примера он привел политику Вашингтона в отношении газопровода «Северный поток-2», назвав ее «целенаправленной стратегией по дезинформации и манипуляции мнением», которую США ведут ради «собственных стратегических интересов».

В то же время другой сопредседатель «Альтернативы для Германии» Йорг Мойтен назвал идею выхода страны из Евросоюза «слабо продуманной как минимум с внешнеполитической точки зрения». По его мнению, это станет препятствием для деятельности партии в Европарламенте.

Ранее представитель германского Христианско-демократического союза (ХДС) по вопросам внешней политики Родерих Кизеветтер предупредил соратников по партии федерального канцлера Ангелы Меркель о том, что российский газопровод «Северный поток-2» несет угрозу для Украины. Он призвал партийцев более критично отнестись к проекту и предложил увязать его с энергобезопасностью восточноевропейских стран и потребовать от России гарантий сохранения транзита через украинскую территорию.

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