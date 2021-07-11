Захарова назвала слова главы бундестага о влиянии RT на немцев актом цензуры

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова главы бундестага Вольфганга Шойбле о влиянии RT на немцев актом цензуры. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Если политики хотят оградить граждан от СМИ по причине нежелательности изменения настроения , а не на основе закона, это акт цензуры и признание в симпатиях к пропаганде. Кстати, граждане с российскими корнями владеют русским и, не спрашивая бундестаг, смотрят каналы, "влияющие на их настроения", для собственного удовольствия, а не исходя из конъюнктуры», — отметила дипломат.

Так Захарова прокомментировала заявление главы бундестага и представителя Христианско-демократического союза Германии Шойбле о том, что через телеканал Russia Today (RT) Москва «пытается целенаправленно манипулировать немцами с русскими корнями».

Немецкий политик обратил внимание на то, что если раньше «такая категория граждан» чаще голосовала за консерваторов, то теперь все больше отдает голоса за партию правого толка «Альтернатива для Германии» и назвал RT «пропагандистским каналом», добавив, что Берлин должен «серьезно говорить с Россией».

Ранее официальный представитель МИД заявила, что Москва осуждает Францию за дискриминационные высказывания о российских вакцинах. Она отметила, что иностранному внешнеполитическому ведомству обидно за свою державу, которая так и не смогла разработать собственный препарат от коронавируса.