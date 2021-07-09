Больше половины украинцев потребовали от Германии c Россией репараций

Больше половины украинцев поддержали идею потребовать от Германии c Россией выплату репараций за преступления против мирного украинского населения во время Второй мировой войны. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии.

Так, 61,1 процента украинцев согласились с тем, что Германия должна возместить Украине ущерб от преступлений против мирного населения. Среди таковых были названы массовые казни военнопленных, подпольщиков, партизан, бойцов Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России), а также вывоз людей на принудительный труд. Против подобной идеи высказались 31,5 процента респондентов.

55,3 процента жителей Украины поддержали идею потребовать от России репарации за преступления сталинского режима, в частности — за депортации украинцев и крымских татар. С этим предложением оказались несогласны 35,7 процента опрошенных украинцев.

В июле депутаты Верховной Рады предложили вернуть звание «Герой Украины» участникам коллаборационистских движений Роману Шухевичу и Степану Бандере. Парламентарии выступили с такой инициативой в рамках законопроекта о праздновании на государственном уровне 80-летнего юбилея со дня создания УПА. Его поддержали 78 депутатов от партий «Европейская солидарность», «Слуга народа» и «Батькивщина».