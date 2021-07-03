В Германии призвали перестать считать Россию отсталой страной

Обозреватель немецкого журнала Die Ostschweiz Михаэль Линденманн призвал перестать считать Россию отсталой страной, пишет РИА Новости.

По его словам, риторика мировых СМИ в отношении России, скудные знания о стране и низкий уровень взаимного доверия препятствуют налаживанию взаимопонимания между сторонами. На уроках истории западные школьники в основном проходят периоды Октябрьской революции и распада СССР, а этап формирования России с XVI по XIX век не затрагивается, отмечает журналист.

«В отношении России до сих пор господствует огульный образ отсталой страны, и никто не обращает внимания на различные этносы, религии, культуры и языки, расположенные на территории крупнейшего государства в мире», — пишет Линденманн.

Он призвал восполнить недостающие знания о России и «проявить чуть больше уважения». По мнению обозревателя, Западу не стоит допускать ее «отдаления» и сближения с Китаем.

Ранее бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский назвал Россию опорой международного права и мира.