Россию назвали опорой международного права и мира

Бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский назвал Россию опорой международного права и мира. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы видим, как в странах Запада с каждым годом все более усиливается антироссийская пропаганда. Несмотря на это, у России растет число друзей», — отметил он в ходе выступления на Московской конференции по международной безопасности.

По словам Чарногурского, опросы западных агентств по изучению общественного мнения, которые проводятся в европейских странах, как правило, в Словакии приносят малоприятные для их организаторов результаты. Он отметил, что при выборе стороны в случае конфликта США и России, 20 процентов респондентов проголосовали за Россию и лишь 6 процентов — за США.

15 июня глава международной дипломатии ЕС Жозеп Боррель определил три действия для взаимоотношений Европы с Россией: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать. Дипломат упомянул, что предложенный им подход повторяет концепцию НАТО, которая практикуется с 2014 года и направлена на одновременное взаимодействие и сдерживание.

Кроме того, ЕС и США по итогам саммита 15 июня решили создать диалог на высоком уровне касательно политики в отношении России, чтобы «ответить на ее негативное поведение и вредные деяния».