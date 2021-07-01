Экономическую отсталость Латвии объяснили русскими гастарбайтерами

Инвестор Гинтс Рунгайнис назвал причины экономической отсталости Латвии. О них он рассказал в интервью Dienas Bizness, пишет bb.lv.

Рунгайнис заявил, что Латвия является самой экономически слабой страной в Прибалтике. По его мнению, причиной этого стали тяжкие последствия Второй мировой войны и наследие советского времени. К их числу он отнес эмиграцию светлейших латышских умов и приехавших на их место гастарбайтеров из России.

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Рунгайнис также добавил, что Европа «засиделась в своем пацифизме». По его словам, у России есть амбиции вернуть влияние своего предшественника СССР или даже царской России.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс назвал русский язык пережитком оккупации и спрогнозировал его вытеснение в стране английским языком. По его мнению, большинство латышей сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за незнания русского. «Нужно положить конец этому советскому наследию, поскольку иначе из рынка труда будут исключены наши соотечественники», —добавил Левитс.

В мае посол Латвии в России Марис Риекстиньш заявил, что отношения между Москвой и Ригой, а также Западом в целом находятся в наихудшем состоянии со времен холодной войны. Он подчеркнул, что решающую роль в этом сыграли «исторические причины», а также события 2014 года на Украине.