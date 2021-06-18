Телевидение Латвии закроет вещание на русском языке

Общественное телевидение Латвии закроет программы на русском языке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главного редактора Русского вещания Екатерины Сафроновой.

Программы на русском языке выходили в телевизионный эфир на протяжении 30 лет.

«С реорганизацией работы Русского вещания LTV7 (...) будет утрачена немалая часть зрителей из числа тех 30-40 тысяч человек, которые каждый вечер смотрят по телевизору выпуск новостей на русском языке "Сегодня вечером"», — рассказала Сафронова.

Она добавила, что теперь эфир будет выходить в интернете, на портале rus.lsm.lv. РИА Новости напоминает, что такое решение принял Совет по электронным СМИ Латвии.

В стране проводят жесткую политику, направленную на то, чтобы как можно меньше людей говорили на русском языке. Так, 17 июня президент Латвии Эгилс Левитс назвал русский язык пережитком оккупации и предсказал его вытеснение в стране английским. Он добавил, что парламенту республики следовало бы чаще проводить дебаты на эту тему и приглашать на них премьер-министра, министра иностранных дел и уполномоченного по правам человека.

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