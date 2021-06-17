Россия призвала Латвию остановить дискриминацию русских

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала латвийские власти прекратить системную дискриминацию русскоязычных граждан и предоставить русскому языку официальный правовой статус. Об этом она написала в своем Telergam-канале в ответ на заявление президента Латвии Эгилса Левитса, который сообщил о наличии дискриминации на рынке труда страны в отношении работников, не владеющих русским языком.

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«Хочется ответить господину Левитсу, что это не советское наследие, а есовское настоящее. Демократия, к которой Латвия так стремилась», — написала Захарова.

Она предположила, что своим заявлением Левитс решил «отвлечь внимание общественности от претензий международного сообщества к обеспечивающей системную дискриминацию русскоязычных граждан внутренней политике руководимого им государства».

Ранее 17 июня Левитс назвал русский язык пережитком оккупации и предсказал его вытеснение в стране английским.

До этого посол Латвии в России Марис Риекстиньш рассказал, что отношения между странами находятся в наихудшем состоянии с момента окончания холодной войны.

Сейчас в Латвии латышский язык является единственным государственным. Родной для почти 40 процентов населения русский язык имеет статус иностранного. Согласно законодательству, которое окончательно вступит в силу с 1 сентября 2021 года, в школах, где учатся национальные меньшинства, большинство предметов должно преподаваться на латышском — русский остается только на уроках русского языка и литературы, а также «предметов, связанных с культурой и историей».