Украина ответила на требования Меркель о «формуле Штайнмайера»

Киев мог бы прямо сейчас включить «формулу Штайнмайера» в действующее законодательство, как настаивает Берлин, однако Москва требует разработать под нее отдельный закон. Об этом в разговоре с «Интерфакс-Украина» сообщил вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий республики Алексей Резников.

Речь идет о заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель по ситуации в Донбассе от 12 июля. Она напомнила Украине о взятых на себя при подписании Минских соглашений обязательствах и призывала руководство страны как можно скорее реализовать их на практике.

Как пояснил министр, формально для имплементации «формулы» Верховной Раде достаточно вставить ее в текст закона о порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. «Если это единственное условие, я уверен, Украина с удовольствием на него пойдет», — сказал Резников.

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Он также напомнил, что Украина перед утверждением соответствующего документа обязана согласовать его в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ). При этом, по его словам, такой маневр не устраивает ни Россию, ни самопровозглашенные республики Донбасса — ДНР и ЛНР. Они настаивают на закреплении «формулы» как отдельного закона.

«Дилемма: либо мы не должны их слушать, а взять и имплементировать "формулу Штайнмайера" — тогда не будет ли это считаться нарушением процедур?» — отметил вице-премьер. Он также переадресовал этот вопрос лидерам других европейских стран и подчеркнул, что не видит у России желания исполнять существующие договоренности.

Ранее советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что руководство страны ни за что не пойдет на имплементацию «формулы» в ее нынешнем виде. Единственным условием, при котором республика согласится на такой шаг, он назвал «очень серьезные гарантии» со стороны Запада.

«Формула Штайнмайера» — документ, определяющий механизм закрепления за Донбассом особого статуса. Он также регулирует вопросы амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях. Формула частично повторяет отдельные положения Минских соглашений.