В офисе Зеленского понадеялись на помощь Китая в борьбе с Россией

Советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выразил надежду, что Китай поможет Киеву в борьбе с Россией. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Ukrlife.TV.

По его словам, Украина может позволить себе игнорировать мнение западных партнеров. В частности, если страны Запада будут вынуждать Украину выполнять Минские соглашения, то Киев «развернется» к Китаю. «Китайцы, в отличие от Штатов, не стесняются давать гарантии и безопасности, и инвестиции мгновенно, моментально и без всяких дураков», — заявил он. Помимо этого он намекнул на якобы плохое отношение Китая к России, сравнив его с отношением России к Молдавии.

Арестович также сообщил, что Украина не будет применять «формулу Штайнмайера» по урегулированию в Донбассе в ее текущем виде. Он отметил, что это является вопросом волевой борьбы и волевого запаса президента страны. Советник главы офиса президента добавил, что если «дойдет до очень жесткого разговора с Украиной, то всякое может случиться с Минскими соглашениями». По его словам, выполнять их могут заставить лишь очень серьезные гарантии со стороны Запада. В качестве примера он привел «серьезные влияния в безопасность и экономику», а также статус основного союзника США вне НАТО.

Ранее Арестович обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в сдаче интересов Украины в пользу России. По его словам, визит украинского лидера Владимира Зеленского в Германию и его переговоры с канцлером оказались безрезультатными.