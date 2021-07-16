На Украине рассказали об изменившей мнение о «Северном потоке-2» Меркель

Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко рассказал об изменившей мнение о «Северном потоке-2» канцлере Германии Ангеле Меркель в эфире телеканала «Украина 24».

«Мне кажется, что много в чем мы смогли переубедить госпожу Меркель, и она даже изменила много в чем свою точку зрения на этот проект», — заверил Витренко. По его словам, канцлер «увидела реальные угрозы для безопасности Украины». По его словам, для украинской стороны это не только вопрос денег и экономики, а еще и «реальной безопасности».

«Во-вторых, мы объяснили, что какие-то такие легкие решения, даже, например, ее разговоры о якобы продолжении текущего транзитного контракта на 10 лет... Мне кажется, она поняла те угрозы, которые несут в себе упрощенные решения», — добавил глава «Нафтогаза».

Ранее советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в сдаче интересов Украины в пользу России. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский не нашел общего языка с Меркель по целому ряду вопросов, включая достройку газопровода «Северный поток-2» и реализации «формулы Штайнмайера».