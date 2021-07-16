Меркель назвала реакцию Евросоюза в случае нарушения Россией транзита газа

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала возможную реакцию Евросоюза в случае, если Россия нарушит обязательств по транзиту газа через Украину. Ее слова приводит РИА Новости.

Меркель заявила, что у Берлина есть много инструментов, и они лежат существенным образом не на немецкой стороне, а на европейской, которые можно применить. «Это всегда демонстрировалось и в связи с санкциями, и Минском, и с аннексией Крыма», — сказала она.

При этом канцлер подчеркнула, что не намерена заниматься спекуляциями, а хочет лишь рассказать, какие возможности для реакции имеет ЕС. «Мы находимся в диалоге с нашими европейскими друзьями, однако это будет отрегулировано в решающий момент, я надеюсь, что до него не дойдет», — сказала она.

Ранее Меркель в ходе встречи с президентом США Джо Байденом заявила, что газопровод «Северный поток-2» должен стать дополнением к транзиту газа через Украину, а не отменить его. Канцлер добавила, что иное развитие событий вызовет напряженность.

Строительство «Северного потока-2» не раз откладывали из-за американских санкций, однако в конце мая Вашингтон отказался от рестрикций против оператора газопровода Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. При этом Соединенные Штаты ввели ограничительные меры против российских организаций и судов, участвующих в проекте.