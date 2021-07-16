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Байден и Меркель обсудили «Северный поток-2»

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Фото: Tom Brenner / Reuters
Байден заявил об обоюдной позиции с Меркель в вопросе газопровода «Северного потока-2»

Президент США Джо Байден по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил об обоюдной позиции в вопросе газопровода «Северный поток-2». Его слова приводит РИА Новости.

Американский лидер в беседе с Меркель вновь выразил обеспокоенность из-за строительства газопровода. Также он заявил об обоюдной позиции в контексте «Северного потока-2» о том, что «Россия не должна использовать энергию как оружие».

По его словам, сейчас власти США ведут очень активные обсуждения с правительством Германии и рассматривают возможные шаги, которые можно сделать, чтобы «убедиться в том, что газопровод не используют в негативных целях, например, в качестве средства принуждения или шантажа».

При этом Байден подчеркнул, что введение санкций в отношении газопровода не имело смысла, так как трубопровод почти достроен.

Меркель также отметила, что «Северный поток-2» должен быть дополнением к транзиту газа через Украину, а не заменять его полностью, поскольку другое развитие событий вызовет напряженность. «Мы ведем переговоры о том, как мы вместе можем это дать понять», — сказала канцлер.

Ранее представитель американской администрации заявил, что США не ждут формальных договоренностей с ФРГ о газопроводе. Отвечая на тот же вопрос, он отметил, что Байден, безусловно, поделится тревогами американской стороны по поводу российского «геополитического проекта», которым якобы является газопровод.

Строительство «Северного потока-2» не раз откладывали из-за американских санкций, однако в конце мая Вашингтон отказался от рестрикций против оператора газопровода Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. При этом Соединенные Штаты ввели ограничительные меры против российских организаций и судов, участвующих в проекте.


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