США поделились ожиданиями от переговоров с Меркель по «Северному потоку-2»

Белый дом заявил, что не ожидает формальных договоренностей с ФРГ по «Северному потоку-2»

Соединенные Штаты поделились ожиданиями от переговоров президента США Джозефа Байдена с канцлером Германии Ангелой Меркель по поводу российского газопровода «Северный поток-2». На брифинге в Белом доме представитель американской администрации заявил, что США не ждут формальных договоренностей с ФРГ, текст брифинга публикует сайт Белого дома.

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«Мы не ожидаем никаких официальных заявлений или четких выводов из грядущей встречи лидеров по "Северному потоку". Но, как я уже сказал, стороны продолжают серию крайне продуктивных обсуждений по этим вопросам», — заявил чиновник.

Отвечая на тот же вопрос, он отметил, что Байден, безусловно, поделится тревогами американской стороны по поводу российского «геополитического проекта», которым якобы является газопровод. Американский президент стоит на том, что Западу нужно выработать конкретные механизмы, которые не позволят использовать трубопровод против интересов Украины и других восточных союзников.

Ранее 15 июля глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст оценил идею выплаты компенсаций Киеву за прекращение транзита газа. Он резко отверг возможность того, что на это пойдут деньги немецких налогоплательщиков.

10 июля стало известно, что Германия и США обсуждают возможность предоставления Украине компенсаций в том случае, если она перестанет быть транзитером газа. Затем канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что ее страна намерена поддержать Киев в вопросе сохранения транзитных поставок после запуска газопровода «Северный поток-2». 12 июля сообщалось, что его первая ветка готова, а вторая — почти построена. Изначально запуск «Северного потока-2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций сдачу проекта откладывали несколько раз.