В Киеве раскрыли главный обман Украины по «Северному потоку-2»

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в эфире телеканала «Наш» раскрыл главный обман Украины в вопросе «Северного потока-2». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, власти страны вводят в заблуждение граждан своими заявлениями о том, что российский газопровод можно блокировать. «Сегодня я уже прочитал заявление [главы компании «Нафтогаз Украины» Юрия] Витренко о том, что магистраль может быть остановлена уже даже после того, как она будет введена в эксплуатацию. Я пока не знаю ни одного случая остановки после ввода в эксплуатацию каких-либо "потоков", которые уже были построены», — сказал он.

Депутат отметил, что Украина не может оказывать влияние на коммерческие проекты, которые находятся вне ее территории. Он добавил, что власти способны только выпускать новости для внутреннего потребителя, в которых они «борются с русскими».

Дубинский добавил, что украинские чиновники постоянно твердят, что страна не приобретает российский газ. Он добавил, что на самом деле Киев покупает его и оформляет как венгерский, чтобы потом рассказывать об «уходе от газовой зависимости от Москвы» и воровать деньги.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил канцлеру Германии Ангеле Меркель о необходимости обсуждать строительство «Северного потока-2» в «нормандском формате». По мнению главы украинского государства, запуск трубопровода несет угрозу энергетической безопасности страны, поэтому требуются диалог и гарантии стран Европейского союза (ЕС), ФРГ и Франции.