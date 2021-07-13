Путин ответил на заявление Зеленского о «Северном потоке-2»

Президент России Владимир Путин ответил на заявление главы Украины Владимира Зеленского о необходимости обсуждения строительства газопровода «Северный поток-2» в «нормандском формате». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, «нормандский формат» является политической площадкой для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины и на ней не представляется возможным вести переговоры о коммерческих проектах, таких как «Северный поток-2».

Ранее президент Украины заявил канцлеру Германии Ангеле Меркель о необходимости обсуждать строительство «Северного потока-2» в «нормандском формате». По мнению главы украинского государства, запуск трубопровода несет угрозу энергетической безопасности страны, поэтому требуются диалог и гарантии стран Европейского союза (ЕС), ФРГ и Франции.