В США заявили об угрозе «Северного потока-2» для Европы

В Соединенных Штатах уверены, что «Северный поток-»2 является угрозой для энергобезопасности Европы. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент в интервью телеканалу «Украина 24».

Американский политик пояснил, что это принципиальная позиция США. «Германия говорит: они лидеры Европы. Мы говорим: пожалуйста, что вы сделаете, как лидеры Европы, для того, чтобы Россия не использовала газ как оружие против Украины и Восточной Европы?», — заявил он.

Кент также предложил подождать исхода встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и американского президента Джо Байдена, в ходе которой они обсудят газопровод «Северный поток-2».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет получить от США и Германии гарантии безопасности в связи с завершением строительства «Северного потока-2». По его словам, окончательную позицию по этому вопросу ФРГ и США должны представить после встречи немецкого канцлера Ангелы Меркель и американского президента Джозефа Байдена 15 июля.