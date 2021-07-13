На Украине предрекли остановку «Северного потока-2» из-за санкций США

Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко предрек остановку газопровода «Северный поток-2» из-за санкций США. Об этом сообщает телеканал «Дом».

Витренко назвал американские санкции самым действенным оружием. По его словам, они обычно применяются не к проектам на стадии строительства, а к работающим компаниям.

«Поэтому мы верим, что Америка, осознавая опасность, которая исходит от этого проекта для Европы, для всего свободного мира, все-таки применит действенные санкции, которые позволят остановить этот проект», — отметил глава «Нафтогаза».

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет получить от США и Германии гарантии безопасности в связи с завершением строительства «Северного потока-2».

По его словам, окончательную позицию по этому вопросу ФРГ и США должны представить после встречи немецкого канцлера Ангелы Меркель и американского президента Джозефа Байдена 15 июля.

Зеленский надеется, что Берлин и Вашингтон смогут повлиять на Москву, заставив ее продлить газовые контракты или обеспечить Украину в случае окончания транзита. «10-15 лет мы должны быть уверены в том, что у нас будет нормальное газоснабжение, эти гарантии нам нужны», — сказал он.