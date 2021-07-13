Украина поставила России условие по транзиту газа

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что страна видит лишь один вариант «компенсации» за экономические потери от запуска «Северного потока-2». Конкретные условия, предполагающие новый контракт на транзит российского газа, он поставил в интервью местному изданию «Лига».

«Единственно приемлемый для нас вариант — новый контракт на транзит газа на 45-50 миллиардов кубометров в год на следующие 15 лет с финансовыми гарантиями европейских банков или компаний», — сказал Макогон.

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При этом он заявил, что от запуска «Северного потока-2» особенно пострадают страны Восточной Европы, а на Украине газ может подорожать. При отсутствии транзита все объемы нужно будет импортировать физически из Евросоюза, указал Макогон. «Поэтому мы сейчас активно работаем, чтобы создать гарантированные мощности из Польши и Венгрии. Но конечно, основная наша задача как страны — увеличить собственную добычу газа, чтобы снизить зависимость от импорта», — сказал глава «Оператор ГТС Украины».

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый уже заявил, что в компенсацию за «Северный поток-2» Запад должен обеспечить его стране поставки оружия. На денежное возмещение Киеву соглашаться нельзя, считает он.

10 июля стало известно, что Германия и США обсуждают возможность предоставления Украине компенсаций в том случае, если она перестанет быть транзитером газа. Затем канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что ее страна намерена поддержать Киев в вопросе сохранения транзитных поставок после запуска газопровода «Северный поток-2». 12 июля сообщалось, что его первая ветка готова, а вторая — почти построена. Изначально запуск «Северного потока-2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его откладывали несколько раз.

