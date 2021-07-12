Германия подтвердила завершение первой ветки «Северного потока-2»

Первая ветка газопровода «Северный поток-2» готова, а вторая — почти построена. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Минэкономики Германии, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время идет так называемый процесс технической приемки. «Сейчас должна последовать техническая экспертиза и приемка», — подтвердили в Минэкономики Германии.

Ранее стало известно, что проект получил все необходимые разрешения. «Все разрешения на строительство выданы — и уже давно», — подчеркивал представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон.

В свою очередь глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг говорил, что завершение работ на объекте запланировано на конец августа 2021 года. Изначально запуск «Северного потока-2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его пришлось откладывать несколько раз.