Выданы все разрешения на строительство «Северного потока-2»

Выданы все разрешения на строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом заявило Минэкономики ФРГ, передает ТАСС.

«Все разрешения на строительство выданы — и уже давно», — сказал представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон. Также немецкие власти подчеркнули, что позиция ФРГ по проекту остается неизменной.

Ранее в июле глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг говорил, что завершение работ на объекте запланировано на конец августа 2021 года. «Цель Nord Stream 2 AG — запустить "Северный поток-2" уже в текущем году», — заявил он, добавив, что проект готов на 98 процентов. Варниг также выразил уверенность, что транзит газа через Украину будет оставаться одним из путей поставок газа в Европу и после 2024 года.

Изначально запуск «Северного потока-2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его пришлось откладывать несколько раз. В июне президент России Владимир Путин заявил, что завершение второй ветки трубопровода произойдет через полтора-два месяца.