Зеленский захотел от США и ФРГ гарантий безопасности по «Северному потоку-2»

Президент Украины Владимир Зеленский захотел получить от США и Германии гарантии безопасности в связи с завершением строительства российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, окончательную позицию по этому вопросу ФРГ и США должны представить после встречи немецкого канцлера Ангелы Меркель и американского президента Джозефа Байдена, которая состоится 15 июля. Украинский лидер рассчитывает, что Берлин и Вашингтон смогут повлиять на Москву, заставив ее продлить газовые контракты или обеспечить республику углеводородами в случае окончания транзита. «10-15 лет мы должны быть уверены в том, что у нас будет нормальное газоснабжение, эти гарантии нам нужны», — сказал Зеленский.

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Он добавил, что сейчас между Украиной и Германией существуют разногласия по поводу завершения проекта. Тем не менее он выразил надежду, что Меркель и Байден обязательно поднимут эту проблему на переговорах и публично гарантируют энергетическую безопасность Киева.

Ранее Зеленский в интервью нескольким зарубежным агентствам попытался связать вопрос завершения строительства «Северного потока-2» с проблемами безопасности в Донбассе. Он выразил уверенность, что после запуска объекта Россия заблокирует транзит газа через Украину, принудив ее признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

Изначально запуск «Северного потока-2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его пришлось откладывать несколько раз. В июне президент России Владимир Путин заявил, что завершение второй ветки трубопровода произойдет через полтора-два месяца.