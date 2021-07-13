Решение Меркель по «Северному потоку-2» сочли унижением для Байдена

Вместо поддержки остальной части Запада в противостоянии с Россией канцлер Германии Ангела Меркель лишь унизила президента США Джо Байдена. Такое мнение в статье для Bloomberg выразил публицист Андреас Клут.

Как считает автор, проявлением пренебрежительного отношения к американскому лидеру отказ немецкого политика «хотя бы на дюйм» пойти на встречу требованиям США в отношении газопровода «Северный поток-2». «Меркель подвела США и Европу и оставила своему приемнику только плохие варианты», — считает Клут.

По мнению публициста, так называемую геополитическую угрозу от российского проекта видят в Польше, странах Балтии, Франции и Евросоюзе. При этом «немцы продолжают прятать головы в песок, как геополитические страусы». Также Клут полагает, что упорная защита газопровода окажется «пятном на репутации» канцлера, так как ее позиция отталкивает США и европейских партнеров, демонстрируя «лицемерие страны».

Публицист заключил, что во время предстоящей встречи с Байденом немецкому канцлеру предстоит предложить идеи, как поступить «с геополитическим беспорядком, который она устроила».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден на этой неделе в ходе встречи в Вашингтоне обсудит с канцлером Германии Ангелой Меркель газопровод «Северный поток-2». Она отказалась прогнозировать, каким окажется исход предстоящей встречи.

Строительство не раз откладывали из-за американских санкций, однако в конце мая Вашингтон отказался от санкций против оператора газопровода Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. При этом Соединенные Штаты ввели ограничительные меры против российских организаций и судов, участвующих в проекте.