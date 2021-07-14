Байден обсудит с Меркель «Северный поток-2»

Президент США Джозеф Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудят проект российского газопровода «Северный поток-2», обострение ситуации в Афганистане и другие вопросы на встрече 15 июля в Вашингтоне Об этом сообщает агентство Reuters.

Помимо конфликта с участием террористической группировки «Талибан» (запрещена в России) на территории Афганистана и перспектив эксплуатации газопровода, который в США называли угрозой европейской энергетической безопасности, главы стран поговорят об участившихся кибератаках и трудностях преодоления коронавирусной пандемии, а также обсудят торговые вопросы.

Визит Меркель станет уже третьей встречей немецкого канцлера и американского президента. Примерное содержание этих переговоров стало известно еще на прошлой неделе.

Строительство «Северного потока-2» не раз откладывали из-за американских санкций, однако в конце мая Вашингтон отказался от рестрикций против оператора газопровода Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. При этом Соединенные Штаты ввели ограничительные меры против российских организаций и судов, участвующих в проекте.