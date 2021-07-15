В Германии оценили идею компенсаций Украине за прекращение транзита газа

Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст оценил идею выплаты компенсаций Киеву за прекращение транзита газа. Он озвучил позицию в беседе с «Известиями».

По его словам, Германия не должна выплачивать Киеву компенсации, если Украина перестанет быть транзитером российского газа.

«На мой взгляд, о компенсационных выплатах Германии Украине не может быть и речи, их нельзя ожидать от немецких налогоплательщиков. Абсолютно недопустимо, чтобы Германия выстраивала свою энергетическую политику в соответствии с интересами Украины. Если ей нужны деньги, тогда она должна обратиться к таким международным донорам, как Европейский союз», — сказал Эрнст.

Ранее глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что Россия всегда была заинтересована в транзите газа через Украину. Он отметил, что переговоры между странами должны идти на равных, а не с позиции силы или через шантаж, к которому прибегает украинское руководство.

10 июля стало известно, что Германия и США обсуждают возможность предоставления Украине компенсаций в том случае, если она перестанет быть транзитером газа. Затем канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что ее страна намерена поддержать Киев в вопросе сохранения транзитных поставок после запуска газопровода «Северный поток-2». 12 июля сообщалось, что его первая ветка готова, а вторая — почти построена. Изначально запуск «Северного потока-2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его откладывали несколько раз.