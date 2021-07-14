В Госдуме назвали «хотелками» условия Украины по транзиту газа

Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских оценил предложение главы компании «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона заключить 15-летний контракт на транзит российского газа. Об этом он рассказал RT.

«Почему он решил, что может диктовать условия? Что они для этого сделали? Совершенно убитая газотранспортная система Украины, были неоднократные примеры воровства. Почему мы должны слушать их пожелания? Даже не пожелания, а именно хотелки», — заявил он.

Парламентарий объяснил, что Киев начал постоянно повышать цены на транзит, что в итоге сделало перекачку газа по территории Украины невыгодной как для российской стороны, так и для европейских партнеров. По его словам, главная задача заключается в том, «чтобы Украина поняла, что так нельзя разговаривать с российской стороной, с позиции того, что "мы требуем". Это аксиома».

13 июля Макогон заявил, что Украина видит лишь один вариант «компенсации» за экономические потери от запуска «Северного потока-2». «Единственно приемлемый для нас вариант — новый контракт на транзит газа на 45-50 миллиардов кубометров в год на следующие 15 лет с финансовыми гарантиями европейских банков или компаний», — сказал он.

10 июля стало известно, что Германия и США обсуждают возможность предоставления Украине компенсаций в том случае, если она перестанет быть транзитером газа. Затем канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что ее страна намерена поддержать Киев в вопросе сохранения транзитных поставок после запуска газопровода «Северный поток-2». 12 июля сообщалось, что его первая ветка готова, а вторая — почти построена. Изначально запуск «Северного потока-2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его откладывали несколько раз.

