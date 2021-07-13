Путин подтвердил обязательства России по транзиту газа через Украину

Москва будет выполнять взятые на себя обязательства по транзиту газа через территорию Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Российский лидер пояснил, что был подписан контракт на пять лет на прокачку определенного объема природного газа потребителям в Европе. Россия продолжит следовать соглашению, «несмотря на все сложности сегодняшнего дня», — заверил он, отметив, что вопрос транзита не связан с политическими площадками, на которых обсуждается конфликт в Донбассе.

Ранее 13 июля Украина поставила России условие по транзиту газа. Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что страна видит лишь один вариант «компенсации» за экономические потери от запуска «Северного потока-2». «Единственно приемлемый для нас вариант — новый контракт на транзит газа на 45-50 миллиардов кубометров в год на следующие 15 лет с финансовыми гарантиями европейских банков или компаний», — сказал он.

«Газпром» не стал бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину на июль, несмотря на ремонты на экспортных газопроводах. Такое решение ставит под угрозу газовый рынок Европы, поскольку может поднять цены на топливо в регионе еще выше.