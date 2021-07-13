Украина захотела наказать «Газпром» с помощью Европы

Киев хочет, чтобы Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении «Газпрома» из-за отказа российской компании бронировать мощности украинской газотранспортной системы (ГТС). Об этом рассказал глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью изданию «Лига.Бизнес».

Материалы по теме Новое величие. Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает? Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?

«Даже простое открытие дела может стать для "Газпрома" хорошим сигналом — перестаньте искусственно ограничивать поставки газа в Европу. Штраф "Газпрома" в таком случае может составить 10 процентов от прошлогодней выручки. А это миллиарды долларов», — отметил он.

Макогон также рассказал, что «Оператор ГТС», Нафтогаз, министерство энергетики и ряд европейских компаний уже анализируют подобные возможности, чтобы с помощью расследования наказать российского газового монополиста. «Мы спокойно можем дополнительно прокачивать в Европу по 150 миллионов кубометров газа в сутки. Это 4,5 миллиарда кубов в месяц. Такой дополнительный объем газа мог бы стабилизировать цены на газ в Европе», — добавил глава компании.

По мнению Макогона, в Кремле посылают европейцам сигнал: не будет «Северного потока-2» — не будет и дополнительного газа. Он также считает, что газопровод столкнется с серьезными трудностями при сертификации.

Кроме того, Макогон заявил, что страна видит лишь один вариант «компенсации» за экономические потери от запуска «Северного потока-2». Это новый контракт на транзит газа на 45-50 миллиардов кубометров в год на следующие 15 лет с финансовыми гарантиями европейских банков или компаний.

«Газпром» не стал бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину на июль, несмотря на ремонты на экспортных газопроводах. Такое решение ставит под угрозу газовый рынок Европы, поскольку может поднять цены на топливо в регионе еще выше.