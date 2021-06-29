Решение «Газпрома» по Украине поставило под угрозу газовый рынок Европы

«Газпром» снова не стал бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину на июль, несмотря на предстоящие ремонты на экспортных газопроводах. Об этом во вторник, 29 июня, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные венгерской торговой платформы RBP.

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Оператор газотранспортной системы Украины выставлял на аукцион дополнительные транзитные мощности в размере 63,7 миллиона кубометров в сутки, они оказались полностью невостребованными. Такое решение ставит под угрозу газовый рынок Европы, поскольку может поднять цены на топливо в регионе еще выше.

Спотовая цена газа в Европе уже преодолела планку в 400 долларов за тысячу кубометров. Нехватка газа также замедлит наполнение европейских хранилищ.

У «Газпрома» на этот год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 миллиардов кубометров (109 миллиона кубометров в сутки). В июле компания забронировала дополнительно 15 миллионов кубометров в сутки. В июне «Газпром» прокачивает через Украину в среднем 124 миллиона кубометров в сутки, полностью выбирая забронированный объем.

Европа ранее обрушилась с критикой на «Газпром» из-за нежелания компании увеличивать поставки топлива. «Газпром» назвали оппортунистами. Ряд экспертов уверены, что действия российского газового монополиста — это попытка давления на страны ЕС, чтобы те одобрили проект газопровода «Северный поток-2».