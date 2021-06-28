Газопровод «Ямал — Европа» остановят

Транспортировку газа по газопроводу «Ямал — Европа» приостановят с 6 по 10 июля. Об этом сообщает пресс-служба «Газпрома».

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На газопроводе пройдут плановые профилактические работы. Их сроки были согласованы в 2020 году. И компания, и потребители учитывают остановку газопровода в своих планах, отметили в компании. «Ямал — Европа» проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии. Проектная мощность — 32,9 миллиарда кубометров газа в год.

Ранее сообщалось, что прокачка газа по «Турецкому потоку» остановлена на период с 22 по 29 июня. Причиной являются плановые работы по ежегодному техобслуживанию и диагностике. Газ из «Турецкого потока», помимо Турции, получают компании из Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины.

Между тем Европа обрушилась с критикой на «Газпром» из-за нежелания компании увеличивать поставки топлива. В результате «Газпром» назвали оппортунистами из-за желания «максимизировать свою прибыль». Потребность Европы в поставках российского газа выросла на фоне сокращения запасов.