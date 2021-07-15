В России назвали условие диалога с Украиной о транзите

Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный назвал условие диалога с Украиной о транзите. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, Россия всегда была заинтересована в транзите газа через Украину. Он отметил, что эти переговоры должны идти на равных, а не с позиции силы или через шантаж, к которому прибегает украинское руководство.

«Также говорили и о продолжении транзита после истечения контракта при условии обеспечения безопасности и надежности поставок <...> Но "Нафтогаз" сделал все для того, чтобы это разрушить. Они пытались говорить с Россией с позиции силы и шантажа, а надо садиться и договариваться об условиях транзита — с нами, с европейскими партнерами», — сказал Завальный.

Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Украина видит лишь один вариант «компенсации» за экономические потери от запуска «Северного потока-2». «Единственно приемлемый для нас вариант — новый контракт на транзит газа на 45-50 миллиардов кубометров в год на следующие 15 лет с финансовыми гарантиями европейских банков или компаний», — сказал он.

10 июля стало известно, что Германия и США обсуждают возможность предоставления Украине компенсаций в том случае, если она перестанет быть транзитером газа. Затем канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что ее страна намерена поддержать Киев в вопросе сохранения транзитных поставок после запуска газопровода «Северный поток-2». 12 июля сообщалось, что его первая ветка готова, а вторая — почти построена. Изначально запуск «Северного потока-2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его откладывали несколько раз.

