Преемник Меркель нашел способ разрешить разногласия по «Северному потоку-2»

Преемник канцлера Германии Ангелы Меркель на посту председателя Христианско-демократического союза (ХДС) и кандидат в канцлеры страны Армин Лашет нашел способ разрешить разногласия по газопроводу «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил политик в ходе дискуссии, организованной газетой Stuttgarter Zeitung, он по-прежнему считает проект экономическим, однако эксплуатация газопровода не должна «обезвоживать» Украину, полагает Лашет.

«Это было оговорено. Федеральный канцлер это гарантировала. И трубопровод будет, возможно, в августе-сентябре готов, тогда вновь нужно выдать новое европейское разрешение, чтобы газ смог течь», — заявил Лашет. По его мнению, одновременно с выдачей разрешения следует поставить условие о том, что «Северный поток-2» «нельзя использовать в геополитических целях». Политик подчеркнул, что, если геополитические условия будут учитываться, то «политически не имеет значения» транспортируется ли газ по суше или по морю.

Модератор дискуссии указал на то, что президент Украины Владимир Зеленский говорил о потерях от отсутствия транзита газа по стране. Лашет на это ответил, что «нам нужно будет больше газа в следующие годы». Он обратил внимание на то, что все больше стран Западной Европы отказываются от ископаемых источников энергии. «Нужно принимать решение, поэтому "Северный поток-2" — это проект, которому я говорю: хорошо, я его не запрещаю», — заключил Армин Лашет.

Ранее Лашет заявлял о важности газопровода «Северный поток-2» для страны. По его словам, этот газ необходим для перехода к зеленой энергетике. При этом он отметил, что в ФРГ четко понимают, каким будет значение газопровода для восточноевропейских партнеров страны, в частности, для Украины.

10 июня оператор Nord Stream 2 AG сообщил, что строительство первой нитки газопровода «Северный поток-2» завершено. В компании отметили, что 4 июня закончилась трубоукладка, а 10 июня был сделан захлест — уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой. Трубоукладочные работы по морской части второй нитки пока продолжаются.