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На Украине заявили о «пославшей» Зеленского Меркель

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Ангела Меркель
Ангела Меркель
Фото: Michael Kappeler / File Photo / Reuters
В Раде посчитали, что канцлер Германии послала Зеленского с «Северным потоком-2»

Канцлер Германии Ангела Меркель отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в обсуждении «Северного потока-2» в формате «нормандской четверки». Об этом заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович на своей странице в Facebook.

По его словам, Меркель признала, что Германия и Франция являются партнерами Украины в различных сферах, однако не планируют обсуждать газ вместе с Минскими соглашениями. Как считает Рабинович, канцлер — вежливая женщина, которая «послала» вежливо, пытаясь не обидеть.

Ранее Зеленский заявил о необходимости обсудить строительство газопровода «Северный поток-2» на встрече в «нормандском формате». По мнению главы украинского государства, запуск трубопровода несет угрозу энергетической безопасности страны, поэтому требуются диалог и гарантии стран Европейского союза (ЕС), ФРГ и Франции.

13 июля президент России Владимир Путин подтвердил, что Москва будет выполнять взятые на себя обязательства по транзиту газа через территорию Украины. Глава государства заверил, что Россия продолжит следовать соглашению, «несмотря на все сложности сегодняшнего дня».

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