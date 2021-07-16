Байден объявил о запуске партнерства с Германией для помощи Украине

Президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты и Германия запускают партнерство в сфере климата и энергетики, которое будет направлено на помощь странам Центральной Европы и Украине. Его слова по итогам совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель приводит ТАСС.

Глава американского государства не уточнил детали, однако Белый дома обнародовал материалы, в которых указываются три основные области сотрудничества. Так, Вашингтон и Берлин намерены взаимодействовать в борьбе с глобальными климатическими изменениями, в частности с потеплением, расширять сотрудничество по разработке и внедрению «критически важных энергетических технологий».

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Также США и Германия намереваются содействовать развитию устойчивой энергетики в развивающихся экономиках, но при этом не допустить, чтобы ресурсы становились инструментом принуждения.

«Канцлер Меркель и я дали указания нашим командам рассмотреть практические меры, которые мы можем совместно принять, о том, укреплена или нет энергетическая безопасность Европы и Украины. Мы будем исходить из российских действий. Мы посмотрим», — заключил Байден.

Ранее президент США по итогам встречи с канцлером Германии заявил об обоюдной позиции в вопросе газопровода «Северный поток-2». Американский лидер в беседе с Меркель вновь выразил обеспокоенность из-за строительства газопровода. По его словам, сейчас власти США ведут очень активные обсуждения с правительством Германии и рассматривают возможные шаги, которые можно сделать, чтобы «убедиться в том, что газопровод не используют в негативных целях, например, в качестве средства принуждения или шантажа».

