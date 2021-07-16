Меркель заявила о необходимости сохранить транзит газа через Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи с президентом США Джо Байденом заявила, что газопровод «Северный поток-2» должен стать дополнением к транзиту газа через Украину, а не отменить его. Ее слова приводит ТАСС.

Канцлер добавила, что иное развитие событий вызовет напряженность. Она отметила, что Берлин и Вашингтон ведут переговоры по этому поводу, они по-разному оценивают проект, но сходятся во мнении относительно роли Киева в газовых поставках.

«Мы говорили о России и об Украине в увязке к "Северному потоку-2". У нас различные оценки относительно того, что этот проект несет в себе. Но хочу сказать четко: наше понимание было и есть — Украина остается транзитной страной», — подчеркнула Меркель.

Канцлер ФРГ также заявила, что Германия и Европейская комиссия приложили множество усилий к тому, чтобы между Россией и Украиной газовый контракт был продлен после 2024 года. По ее словам, пока нет заявлений, которые противоречили бы этому. Кроме того, Меркель отметила, что в руках германской и европейской сторон есть множество инструментов, которые можно использовать в случае прекращения транзита. Ими не следует спекулировать, однако ведется обсуждение о задействовании в решающий момент. Она выразила надежду, что до этого не дойдет.

Ранее президент США Джо Байден по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил об обоюдной позиции в вопросе газопровода «Северный поток-2». Американский лидер в беседе с Меркель вновь выразил обеспокоенность из-за строительства газопровода. По его словам, сейчас власти США ведут очень активные обсуждения с правительством Германии и рассматривают возможные шаги, которые можно сделать, чтобы «убедиться в том, что газопровод не используют в негативных целях, например, в качестве средства принуждения или шантажа».

