В офисе Зеленского обвинили Меркель в сдаче интересов Украины

Советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в сдаче интересов Украины в пользу России. Такое мнение он выразил в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА Новости.

По его словам, визит украинского лидера Владимира Зеленского в Германию и его переговоры с канцлером оказались безрезультатными. «Госпожа Меркель семь лет держалась, но в конце концов все-таки немного сдала украинские интересы», — отметил Арестович.

Также он выразил мнение, что Зеленский не нашел общего языка с Меркель по целому ряду вопросов, включая достройку газопровода «Северный поток-2» и реализации «формулы Штайнмайера». «Вежливые заявления во время пресс-конференции – это просто чтобы не ссориться», — заключил он.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский раскрыл главный обман Украины в вопросе «Северного потока-2». По его словам, власти страны вводят в заблуждение граждан своими заявлениями о том, что российский газопровод можно блокировать. Депутат отметил, что Украина не может оказывать влияние на коммерческие проекты, которые находятся вне ее территории.

В ходе встречи 12 июля Зеленский заявил Меркель о необходимости обсуждать строительство «Северного потока-2» в «нормандском формате». По мнению главы украинского государства, запуск трубопровода несет угрозу энергетической безопасности страны, поэтому требуются диалог и гарантии стран Европейского союза (ЕС), ФРГ и Франции.