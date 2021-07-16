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Меркель пообещала ответ ЕС на нарушение Россией обязательств по газу

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Фото: Tom Brenner / Reuters
Меркель рассказала о реакции Евросоюза на нарушение Россией обязательств по транзиту газа

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, какой будет реакция Евросоюза (ЕС) в случае, если Россия нарушит обязательств по транзиту газа через Украину. Ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, Германия имеет много инструментов, но они лежат существенным образом не на немецкой стороне, а на европейской, которые можно применить.

В то же время Меркель пообещала, что не собирается прибегать к спекуляциям, а хочет лишь рассказать, какие возможности для реакции имеет ЕС. «Мы находимся в диалоге с нашими европейскими друзьями, однако это будет отрегулировано в решающий момент, я надеюсь, что до него не дойдет», — подчеркнула она.

По мнению канцлера, «Северный поток-2» должен стать дополнением к транзиту газа через Украину, а не отменить его. Она добавила, что иное развитие событий вызовет напряженность. Она отметила, что Берлин и Вашингтон ведут переговоры по этому поводу, они по-разному оценивают проект, но сходятся во мнении относительно роли Киева в газовых поставках.

Добрые друзья

Меркель после встречи с президентом США Джо Байденом подчеркнула, что позиции Берлина и Вашингтона различаются. При этом американский лидер подчеркнул, что «добрые друзья могут расходиться во мнении».

Он вместе с канцлером попросил правительства двух стран изучить практические меры, которые мы могли бы предпринять совместно, и то, будет ли энергобезопасность и безопасность Украины укрепляться или ослабляться, исходя из российских действий.

Комментируя вопрос об отказе ввести санкции в отношении газопровода, Байден подчеркнул, что на момент его вступления в должность президента США они не имели смысла, поскольку газопровод был почти достроен, но имелся смысл обсуждать с Меркель, как предотвратить использование трубопровода в качестве инструмента якобы «шантажа» со стороны России.

Ход строительства «Северного потока-2»

В Минэкономики ФРГ сообщили, что все разрешения на строительство газопровода выданы. Также немецкие власти подчеркнули, что позиция ФРГ по проекту остается неизменной.

Как рассказал глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, завершение работ на объекте запланировано на конец августа 2021 года.

98
процентов
от всего газопровода достроили

Варниг также выразил уверенность, что транзит газа через Украину будет оставаться одним из путей поставок газа в Европу и после 2024 года.

Изначально запуск «Северного потока-2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его пришлось откладывать несколько раз. В июне президент России Владимир Путин заявил, что завершение второй ветки трубопровода произойдет через полтора-два месяца.

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