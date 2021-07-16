Меркель пообещала ответ ЕС на нарушение Россией обязательств по газу

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, какой будет реакция Евросоюза (ЕС) в случае, если Россия нарушит обязательств по транзиту газа через Украину. Ее слова приводит РИА Новости.
По ее словам, Германия имеет много инструментов, но они лежат существенным образом не на немецкой стороне, а на европейской, которые можно применить.
В то же время Меркель пообещала, что не собирается прибегать к спекуляциям, а хочет лишь рассказать, какие возможности для реакции имеет ЕС. «Мы находимся в диалоге с нашими европейскими друзьями, однако это будет отрегулировано в решающий момент, я надеюсь, что до него не дойдет», — подчеркнула она.
По мнению канцлера, «Северный поток-2» должен стать дополнением к транзиту газа через Украину, а не отменить его. Она добавила, что иное развитие событий вызовет напряженность. Она отметила, что Берлин и Вашингтон ведут переговоры по этому поводу, они по-разному оценивают проект, но сходятся во мнении относительно роли Киева в газовых поставках.
Добрые друзья
Меркель после встречи с президентом США Джо Байденом подчеркнула, что позиции Берлина и Вашингтона различаются. При этом американский лидер подчеркнул, что «добрые друзья могут расходиться во мнении».
Он вместе с канцлером попросил правительства двух стран изучить практические меры, которые мы могли бы предпринять совместно, и то, будет ли энергобезопасность и безопасность Украины укрепляться или ослабляться, исходя из российских действий.
Комментируя вопрос об отказе ввести санкции в отношении газопровода, Байден подчеркнул, что на момент его вступления в должность президента США они не имели смысла, поскольку газопровод был почти достроен, но имелся смысл обсуждать с Меркель, как предотвратить использование трубопровода в качестве инструмента якобы «шантажа» со стороны России.
Ход строительства «Северного потока-2»
В Минэкономики ФРГ сообщили, что все разрешения на строительство газопровода выданы. Также немецкие власти подчеркнули, что позиция ФРГ по проекту остается неизменной.
Как рассказал глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, завершение работ на объекте запланировано на конец августа 2021 года.
Варниг также выразил уверенность, что транзит газа через Украину будет оставаться одним из путей поставок газа в Европу и после 2024 года.
Изначально запуск «Северного потока-2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его пришлось откладывать несколько раз. В июне президент России Владимир Путин заявил, что завершение второй ветки трубопровода произойдет через полтора-два месяца.