В Верховной раде заявили о неприменимости «формулы Штайнмайера» на Украине

«Формула Штайнмайера» по урегулированию конфликта в Донбассе неприменима на Украине. Такое мнение выразил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Олег Дунда в эфире телеканала «Наш». Его слова приводят РИА Новости.

Политик отметил, что реализация документа не представляется возможной даже в случае, если к власти придет пророссийский президент.

Ранее председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что при продлении действия закона об особом статусе Донбасса в него не будет включена «формула Штайнмайера».

«Формула Штайнмайера» — документ, определяющий механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях. Формула частично повторяет отдельные положения Минских соглашений. Особый статус предполагает культурно-языковую автономию, амнистию и расширенные полномочия для представителей местного самоуправления.